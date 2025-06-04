В Силах обороны назвали самую горячую точку фронта на Юге

Российская армия пытается прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской области. Это самое горячее место.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

Спикер Сил обороны Юга сказал, что противник пытается взять под контроль такие населенные пункты: Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополье, Новоселка, Богатырь.

"Противник пытается прорваться к административной границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской области. Ему там осталось не очень далеко. Где-то полтора десятка километров", - рассказал Волошин.

По его словам, наиболее активное - Новопавловское. Там за минувшие сутки зафиксировано более 30 боевых столкновений.

"Запорожское направление разделяется на три поднаправления: Ореховское, Гуляйпольское и Новопавловское", - сказал он.

Летнее наступление

Источники РБК-Украина в Силах обороны утверждают у российской армии недостаточно сил для того, чтобы двигаться везде и сразу.

Во время летне-осенней кампании приоритеты противника на фронте будут выглядеть так:

Первое - это продвижение в Донецкой области, где главные бои будут идти в районах Покровска, Торецка, Часового Яра и Константиновки.

И второе - это продвижение в украинском приграничье, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Источники уточняют, что в случае успехов на приоритетных для себя направлениях оккупационная армия может развернуть наступления и в Запорожской, и в Херсонских областях.

Ранее спикер Сил обороны Юга сообщал, что россияне используют мотоциклы, багги и квадроциклы, чтобы как можно быстрее добраться до украинских траншей, укреплений и линий обороны.

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