Сила правди проти культури мовчання: у Британії міняють правила гри для жертв і свідків домагань

Законодавці Великої Британії планують внести важливі зміни до законопроєкту про права працівників, які кардинально змінять підхід до розслідування випадків домагань і дискримінації на робочих місцях.

Так, уряд представить поправки, що заборонять керівникам та роботодавцям використовувати угоди про нерозголошення (NDA) для примушування постраждалих співробітників та свідків до мовчання.

Згідно з ініціативою, будь-які подібні положення у контрактах стануть юридично недійсними. Це дозволить жертвам вільно ділитися своїм досвідом публічно, а колегам чи керівникам, які стали свідками порушень, - підтримувати їх без ризику судового переслідування.

За словами авторів поправок, такий крок спрямований на те, щоб зруйнувати культуру приховування фактів домагань, дискримінації чи інших серйозних порушень службових обов’язків, що роками могли залишатися поза увагою через страх і тиск.

У разі ухвалення закону у Британії з’явиться більше прозорості та захисту для працівників, а зловживання NDA більше не зможе слугувати "щитом" для недобросовісних роботодавців.