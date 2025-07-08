Сила правды против культуры молчания: в Британии меняют правила игры для жертв и свидетелей домогательств

Законодатели Великобритании планируют внести важные изменения в законопроект о правах работников, которые кардинально изменят подход к расследованию случаев домогательств и дискриминации на рабочих местах.

Так, правительство представит поправки, которые запретят руководителям и работодателям использовать соглашения о неразглашении (NDA) для принуждения пострадавших сотрудников и свидетелей к молчанию.

Согласно инициативе, любые подобные положения в контрактах станут юридически недействительными. Это позволит жертвам свободно делиться своим опытом публично, а коллегам или руководителям, которые стали свидетелями нарушений, - поддерживать их без риска судебного преследования.

По словам авторов поправок, такой шаг направлен на то, чтобы разрушить культуру сокрытия фактов домогательств, дискриминации или других серьезных нарушений служебных обязанностей, которые годами могли оставаться без внимания из-за страха и давления.

В случае принятия закона в Британии появится больше прозрачности и защиты для работников, а злоупотребление NDA больше не сможет служить "щитом" для недобросовестных работодателей.