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"Сила права" обратилась к Зеленскому с законодательной инициативой

Новости » Политика    12.07.2019 - 09:00
"Сила права" обратилась к Зеленскому с законодательной инициативой
Фото: Андрей Сенченко (пресс-служба)

Команда Сенченко подготовила проект закона об информационной безопасности в условиях агрессии РФ

"Сила права" Андрея Сенченко обратилась к президенту Украины Владимира Зеленского с предложением подать в Верховную раду подготовленный юридической командой политсилы проект закона об информационной безопасности в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Так, проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения информационной безопасности государства в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации Российской Федерацией части территории Луганской и Донецкой областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополь" предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов с целью:

• исключить распространение мифов российской пропаганды, которые отрицают факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;

• нивелировать возможность использования украинских СМИ для распространения пропагандистских материалов Кремля;

• повысить уровень осведомленности граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства о факте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины

"Внесение таких изменений будет способствовать повышению эффективности борьбы с угрозами национальной безопасности в информационной сфере и реализации суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы, – отметил председатель "Силы права" Андрей Сенченко. – Надеемся, президент внимательно отнесется к нашей инициативе и станет субъектом законодательной инициативы в этом самом важном для страны и общества вопросе".

&quot;Сила права&quot; обратилась к Зеленскому с законодательной инициативой

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