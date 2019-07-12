"Сила права" звернулася до Зеленського із законодавчою ініціативою

Фото: Андрій Сенченко (прес-служба)

Команда Сенченка підготувала проект закону щодо інформаційної безпеки в умовах агресії РФ

"Сила права" Андрія Сенченка звернулася до президента України Володимира Зеленського із пропозицією подати до Верховної ради підготовлений юридичною командою політсили проект закону щодо інформаційної безпеки в умовах збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Так, проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь" передбачає внесення змін до низки законодавчих актів з метою:

• унеможливити розповсюдження міфів російської пропаганди, які заперечують факт збройної агресії Російської Федерації проти України;

• нівелювати можливість використання українських ЗМІ для розповсюдження пропагандистських матеріалів Кремля;

• підвищити рівень обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства про факт збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Внесення таких змін сприятиме підвищенню ефективності боротьби із загрозами національній безпеці в інформаційній сфері та реалізації суверенного права України на відновлення і збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, – зазначив голова "Сили права" Андрій Сенченко. – Сподіваємося, президент уважно поставиться до нашої ініціативи і стане суб’єктом законодавчої ініціативи в цьому надважливому для країни та суспільства питанні".