"Сила – у єдності". Про головні принципи Конгресу місцевих та регіональних влад

Про головні принципи Конгресу місцевих та регіональних влад – в блозі для РБК-Україна розповідає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Україна підійшла до чергового визначального моменту війни. До нової доленосної розвилки. Питання знову стоїть руба: або піддатися втомі і втратити все, або йти до кінця й попри все успішно закінчити головну справу нашого життя – перемогти агресора та відбудувати країну.

Для нас вибір очевидний. Президент та вся наша команда системно працюють, аби заручитись якнайширшою міжнародною підтримкою у захисті держави. І попри низку викликів, нам вдалося забезпечити її сталість. Відкриття переговорів про приєднання до ЄС – найсвіжіший тому приклад. Надзвичайно яскравий – але далеко не єдиний.

З різних країн до нас продовжують надходити нові пакети оборонної та фінансової допомоги. Разом із партнерами Україна системно нарощує виробництво зброї та боєприпасів. Крок за кроком посилюється економічний тиск на росію. Зокрема, нещодавно узгоджений 12-й санкційний пакет Євросоюзу.

Так, нам буде непросто. Але нас ніщо не зупинить. Бо ми боремося за життя. Тому сьогодні, як і 24 лютого минулого року, нам потрібна вся мудрість та рішучість кожного громадянина. Право на незгоду – одна з найяскравіших ознак демократії. Діалог потрібен. Але єдність життєво необхідна, адже ворог залюбки стирає межу між суспільною дискусією та громадським конфліктом.

Спільно ми здолаємо всі труднощі. Обговоримо помилки, зробимо висновки та відкоригуємо стратегію.

Все має бути підпорядковано єдиній меті – перемозі. Як на національному рівні, так і на рівні кожної громади. Вкрай важливо значно посилити ефективність використання наявних ресурсів. І принципова ідея президента Зеленського щодо постійного прямого діалогу між центральною владою та представниками громад тут надзвичайно актуальна.

Андрій Єрмак (фото: prezident gov ua)

Саме ця ідея лягла в основу створення на початку 2021 року Конгресу місцевих та регіональних влад. Адже темп і ефективність реформ залежить від якості комунікації центральної влади із представниками конкретних сіл, міст та містечок.

Від початку російської навали Конгрес концентрувався на першочергових завданнях оборони, безпеки людей, на вирішенні гуманітарних проблем, забезпечені життєдіяльності громад та відновленні найважливіших об’єктів інфраструктури. Згодом додавалося все більше питань, пов’язаних із відновленням звільнених територій та стимулюванням економічного розвитку. Вочевидь, пріоритетна увага приділяється прифронтовим регіонам, які найбільше страждають від російської агресії.

У вересні ми запустили новий формат роботи – спільні засідання членів Конгресу та його Президії. Він передбачає розширене коло учасників: представники центральних органів різних гілок влади, військових адміністрацій, місцевого самоврядування. Долучаються й мешканці громад, і представники місцевого бізнесу. Це дозволяє глибше розуміти потреби людей. Цього року регіональні засідання відбулись в усіх областях. У п’яти регіонах (Харківська, Херсонська, Сумська, Чернігівська та Київська області) – саме в цьому новому форматі.

Вітаються будь-які питання. Обговорюються будь-які проблеми. Люди на місцях не просто отримують відповіді – часто вони можуть вплинути на формування системних рішень, адже у роботі беруть участь керівники уряду та Верховної ради, міністри, народні депутати, представники інших центральних органів влади. До роботи Конгресу регулярно долучаються також іноземні посли – це дозволяє забезпечити оперативне надання зарубіжної допомоги громадам.

Безпека та якість послуг, що надаються людям, є постійними пріоритетами. Енергетичний сектор та критична інфраструктура, освіта та охорона здоров’я.

І звісно ж - ветеранська політика. Воїни, їхні родини, а також сім’ї загиблих героїв надзвичайно важливі. Турбота – це конкретні дії, а не пафосні слова. Все відбувається саме в громадах. Тому від конкретних людей на місцях, зокрема, які представляють державу, місцеве самоврядування та громадськість, залежить дуже багато.

При вирішенні більшості проблем – від процесу мобілізації до допомоги вимушеним переселенцям – справедливість всюди має бути імперативом. Саме тому центральній владі важливо постійно знати думку дуже різних людей з усіх регіонів.

Робота на перемогу має багато складових. Успіхи фронту залежать від тилу, відтак мусимо зміцнювати фінансову базу, стимулювати пожвавлення економічної активності, аби мати ресурс для постійного посилення сил оборони України. Для цього, окрім відновлення енергетики, мостів, шкіл, лікарень та житла, потрібні нові виробництва. Людям потрібна робота і зарплата. Тому з урахуванням думки представників бізнесу, громад та регіонів урядовці напрацювали рішення щодо стимулів для створення нових та розвитку вже існуючих виробництв.

Конгрес уже допоміг вирішити низку гострих питань: збільшення кількості укриттів, додаткове будівництво фортифікаційних споруд, збільшення груп саперів для найшвидшого розмінування, спеціальні умови кредитування для аграріїв, які працюють у прифронтових районах. Спільними зусиллями продовжується ліквідація наслідків Каховської ГЕС.

Є багато питань, на які вдалося знайти відповіді на рівні окремого регіону або громади. Наприклад, відновлення якісного питного водопостачання там, де води не було роками (Ізмаїлський, Болгарський райони) або допомога з індустріальними парками.

З кожної міжнародної поїздки президент України привозить принципові домовленості, які ми з урядовцями та громадами втілюємо у життя. Тому в засіданнях Конгресу часто беруть участь голови урядів, міністри та мери іноземних міст. Володимир Зеленський наполягає: міжнародна активність на кожному напрямі має перетворюватись не просто на конкретну дію, а на довгострокову співпрацю на всіх рівнях. Зокрема – на рівні конкретних громад.

Володимир Зеленський (фото: prezident gov ua)

Попри війну – найбільшу в історії Європи після 1945 року – ми продовжуємо адміністративну та інші реформи. З початком переговорів про вступ до Євросоюзу спільно з громадами та регіонами ми будемо вирішувати ще більше коло завдань.

При вступі до ЄС маємо не просто уникнути економічних та соціальних втрат. Ми повинні отримати суттєві стимули для розвитку. А для цього маємо розробити докладні плани та ініціативи, які допоможуть українській економіці та регіонам органічно вписатися у стратегічні проекти Євросоюзу.

Як сьогодні кожний регіон та кожна громада має працювати на перемогу, так завтра кожне місто та село має брати участь у спільних проектах розвитку. Тому ми долучаємо людей з кожного куточка країни до напрацювання важливих для всієї країни рішень.

Адже наша сила та ефективність – у єдності та взаємодопомозі. Як писав Іван Багряний: "Найдорожчий скарб, що людина має, – це віра в себе і в собі подібних". Тож зберігаймо віру. Продовжуймо боротьбу. Робімо великі справи. Разом ми можемо все.