Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН

"Крим символічно важливий для Росії, особливо для (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, але стратегічно важливий для України. Я не бачу, як можна досягти миру без демілітаризації Криму", - заявив він.

Сікорський припустив, що одним із можливих варіантів розв'язання питання Криму могло б стати передання півострова під мандат ООН для проведення чесного референдуму після встановлення легітимних жителів.

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", - заявив він.

Крім того, Сікорський підкреслив, що Захід, особливо США, зробили помилку, порадивши Україні не воювати за Крим у 2014 році.

"Якби українці воювали за Крим, навіть символічно, можливо, Путін не наважився б на агресію на Донбасі", - додав він.