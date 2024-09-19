Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН

"Крым символически важен для России, особенно для (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина, но стратегически важен для Украины. Я не вижу, как можно достичь мира без демилитаризации Крыма", - заявил он.

Сикорский предположил, что одним из возможных вариантов решения вопроса Крыма могла бы стать передача полуострова под мандат ООН для проведения честного референдума после установления легитимных жителей.

"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - заявил он.

Кроме того, Сикорский подчеркнул, что Запад, особенно США, совершили ошибку, посоветовав Украине не воевать за Крым в 2014 году.

"Если бы украинцы воевали за Крым, даже символически, возможно, Путин не решился бы на агрессию на Донбассе", - добавил он.