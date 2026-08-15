Сікорський пропонує створити "Європейський легіон" з українцями

Європі необхідна набагато глибша військова інтеграція та створення постійного "Європейського легіону", який діятиме як доповнення до НАТО та зможе залучати українських ветеранів.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Kathimerini .

Роль Європи та створення нового формування

Очільник польського дипломатичного відомства наголосив, що Вашингтон роками сигналізував про зміщення стратегічного фокусу в бік Індо-Тихоокеанського регіону.

За його словами, Сполучені Штати залишаються незамінним якорем колективної оборони та надаватимуть унікальні технологічні й розвідувальні можливості, але Європа повинна виконувати важку роботу безпосередньо на місцях.

Для цього Євросоюзу потрібні постійні сили, які зможуть формуватися з досвідчених фахівців.

"Я рішуче виступаю за створення "Європейського легіону" - цілеспрямованих, постійних сил, які могли б набирати досвідчених професіоналів з ширшої європейської родини, включаючи загартованих у боях українських ветеранів після війни", - заявив Сікорський.

Він підкреслив, що йдеться не про побудову паралельної альтернативи НАТО чи дублювання структур, а про сильнішу європейську опору в рамках Альянсу.

Гібридні загрози з боку РФ та мирні переговори

Міністр зауважив, що Росія вже веде проти європейських суспільств активну гібридну війну через саботаж, дезінформацію, кібератаки та провокації.

Москва застосовує доктрину "Маскіровка", яка базується на дезінформації, камуфляжі та операціях під чужим прапором. Чим гірше РФ виступає на полі бою в Україні, тим агресивніше Кремль намагається дестабілізувати Захід.

Також Сікорський висловив застереження щодо дипломатичних зусиль із припинення російської агресії.

"Будь-який довгостроковий мир у нашому регіоні не може бути встановлений без підтримки українців. Це має бути мир, який фактично підпишуть Київ і Москва", - наголосив очільник МЗС Польщі.

Він додав, що Європа, зокрема Польща, має мати чільне місце за столом переговорів, оскільки європейці щодня стають мішенями гібридних атак РФ.