Сікорський пояснив, коли НАТО може застосувати статтю 5 проти Росії

У Польщі впевнені, що в потрібний час стаття 5 НАТО буде застосована, якщо Росія здійснить акт агресії.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на брифінгу для українських журналістів у Варшаві.
Журналісти запитували у Сікорського, чи впевнена Польща у 5 статті договору НАТО про колективну оборону і чи прийде країна на допомогу союзникам.
Також було питання про те, скільки має бути прольотів російських дронів чи ракет над польською територією або над іншою країною, щоб НАТО визнало агресію безпосередньо з боку Росії.
"На обидва питання відповідь, власне, однакова: як ви знаєте, стаття 5 не настільки однозначна, як декому здається. І це не випадково, адже вона свідомо залишена недомовленою - саме таке формулювання було межею, на яку в 1950-х роках міг погодитися Конгрес США", - каже Сікорський.
Міністр зазначив, що тоді Конгрес не давав згоди на автоматичний вступ у війну. А лише погодився на те, щоб політичне рішення про формат реакції НАТО ухвалювалося вже за фактом нападу.
"І ви маєте рацію: тут виникають різні думки, адже це буде питанням оцінки, а кроки потенційного агресора передбачити важко", - зауважив він.
Глава МЗС Польщі нагадав, що статтю 5 досі застосовували лише один раз.
"Але в сенсі ухвалення рішення це було просто, адже внаслідок очевидного нападу загинуло 3,5 тисячі людей (йдеться про терористичну атаку 11 вересня 2001 року - ред.)", - уточнив він.
Сікорський зазначив, що, якщо станеться щось подібне, Польща та інші країни на це, безумовно, відреагують.
"Ви також маєте рацію в тому, що нинішній агресор підступний і може навмисно ставити нас перед таким дилемами, вчиняючи дії з розмитою відповідальністю та невизначеним масштабом. Проте ми з цим впораємося", - впевнений Сікорський.
На його думку, Путін припускається помилки, ведучи гібридну війну проти всієї Європи. Причина - цим він лише полегшує мобілізацію громадської думки для стримування подібної агресії.
"Він принципово не розуміє психологію демократичних країн і вважає нас значно деградованішими, ніж ми є насправді. А виявилося, що ми вже п'ятий рік підтримуємо Україну. Цього він точно не передбачив", - каже Сікорський.
Нагадаємо, стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на НАТО в цілому і викликає відповідь усіх членів Альянсу.
Але рішення щодо застосування цієї статті ухвалюється після консультацій між учасниками НАТО.
Також учасник Альянсу, який зазнав збройної атаки, може розраховувати на допомогу з боку інших. Вона може мати будь-який характер, не обов'язково військовий.
Проте що може вважатися "збройним нападом", у Північноатлантичному договорі прямо не прописано.
Раніше РБК-Україна писало, що Сікорський вважає помилкою запрошення російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 до Маямі. Однак Польща не збирається бойкотувати цей захід.
Крім того, Сікорський заявив, що безпосередньо попереджав російську сторону про можливу відповідь у разі агресії проти країн НАТО.