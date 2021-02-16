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Сигналов о вынесении "Северного потока-2" за рамки санкций нет, - Шмыгаль

Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что в Европейском союзе не будут менять санкционную политику в отношении российского газопровода "Северный поток-2". На уровне руководства Украина не получала от европейских лидеров сигналов о том, что газопровод может быть вынесен за рамки санкций.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, во время всех переговоров с представителями ЕС "Северный поток-2" звучал как неотъемлемая часть санкций против Российской Федерации.

"Очевидно то, что мы с вами видим в европейской прессе, скорее всего, является проявлением внутренних дискуссий. Там, как и у нас идут гибридные информационные и экономические атаки со стороны Российской Федерации, и также присутствуют агрессивные воздействия. Но на уровне руководства нет никаких сигналов о том, что вынесение Северного Потока-2 "за рамки" санкций вообще возможно", - заявил премьер-министр.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Германия планирует убедить США отказаться от санкций против "Северного потока-2".

Отметим, днями в России заявили, что "Северный поток-2" достроен на 95%.

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Новости Украины Северный поток-2Денис ШмыгальСанкции
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