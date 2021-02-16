Сигналов о вынесении "Северного потока-2" за рамки санкций нет, - Шмыгаль

По его словам, во время всех переговоров с представителями ЕС "Северный поток-2" звучал как неотъемлемая часть санкций против Российской Федерации.

"Очевидно то, что мы с вами видим в европейской прессе, скорее всего, является проявлением внутренних дискуссий. Там, как и у нас идут гибридные информационные и экономические атаки со стороны Российской Федерации, и также присутствуют агрессивные воздействия. Но на уровне руководства нет никаких сигналов о том, что вынесение Северного Потока-2 "за рамки" санкций вообще возможно", - заявил премьер-министр.