Германия хочет убедить США отказаться от санкций против "Северного потока-2"

Германия планирует убедить Соединенные Штаты Америки отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в Германии рассматривают возможность применения механизма, который позволит немецкой стороне самостоятельно перекрыть газопровод в случае давления России на Украину.

"Как только "Северный поток-2" будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым. Таким образом, мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию", - заявил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Ник.

В Берлине ожидаются, что с приходом на пост госсекретаря США Энтони Блинкена будет отменена санкционная политика в отношении "Северного потока-2". При этом издание отмечает, что со стороны новой администрации Белого дома есть желание наладить отношения с Берлином. В частности, США рассматривают Германию как важного союзника в вопросе противостояния Китаю, переговоров с Ираном и изменению климата.