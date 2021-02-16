ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Германия хочет убедить США отказаться от санкций против "Северного потока-2"

Новина українською → Берлин, Вторник 16 февраля 2021 11:49
Германия хочет убедить США отказаться от санкций против "Северного потока-2" Фото: прокладка "Северного потока-2"
Автор: Игорь Литвиненко

Германия планирует убедить Соединенные Штаты Америки отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в Германии рассматривают возможность применения механизма, который позволит немецкой стороне самостоятельно перекрыть газопровод в случае давления России на Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

"Как только "Северный поток-2" будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым. Таким образом, мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию", - заявил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Ник.

В Берлине ожидаются, что с приходом на пост госсекретаря США Энтони Блинкена будет отменена санкционная политика в отношении "Северного потока-2". При этом издание отмечает, что со стороны новой администрации Белого дома есть желание наладить отношения с Берлином. В частности, США рассматривают Германию как важного союзника в вопросе противостояния Китаю, переговоров с Ираном и изменению климата.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Сенате США призвали нового президента Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока-2".

Отметим, днями в России заявили, что "Северный поток-2" достроен на 95%. При этом в Москве уверены, что он будет достроен, несмотря на санкции со стороны США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Германия Северный поток-2 Санкции
NEWS
До 30 см снега в Кировоградской области и сильный мороз: погода не улучшается
До 30 см снега в Кировоградской области и сильный мороз: погода не улучшается
DAILY
Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине