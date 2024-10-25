Сигнал Путіну. В ЦПД пояснили значення заяви Лукашенка про участь військ КНДР у війні

"Лукашенко сказав це не просто так. Йому байдуже щодо КНДР. Він вкотре зазначив, що Білорусь не хоче брати участь у війні. Це також сигнал Путіну", - вважає він.

За словами Коваленка, Путін вже давно робить все, аби втягнути у війну Білорусь.

"І військових КНДР він закликав лише тому, що не вдалося отримати білорусів, що він хотів ще з минулого року", - констатував військовий.