UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Сигнал Путіну. В ЦПД пояснили значення заяви Лукашенка про участь військ КНДР у війні

Фото: глава білоруського режима Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Своєю заявою про участь військ КНДР у війні Олександр Лукашенко дав важливий сигнал главі Кремля Володимиру Путіну. Він стосується участі Білорусі у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Лукашенко сказав це не просто так. Йому байдуже щодо КНДР. Він вкотре зазначив, що Білорусь не хоче брати участь у війні. Це також сигнал Путіну", - вважає він.

За словами Коваленка, Путін вже давно робить все, аби втягнути у війну Білорусь.

"І військових КНДР він закликав лише тому, що не вдалося отримати білорусів, що він хотів ще з минулого року", - констатував військовий.

Що сказав Лукашенко

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у залучення Володимиром Путіним військових Північної Кореї для посилення армії РФ. На його думку, це призведе до введення військ НАТО до України.

Аналітики Інституту вивчення війни, цитуючи Лукашенка, пишуть у звіті, що за його словами, якщо білоруси буде втягнуто у війну, це буде "шлях до ескалації", і що НАТО розгорне війська в Україні у відповідь на втручання іншої країни.

Він також вкотре заперечує причетність Мінська до повномасштабного вторгнення Росії до України, яке розпочалося частково з території Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінРосійська ФедераціяБілорусьКНДРВійна в Україні