Сигнал Путіну. Головне з історичної промови Байдена у Варшаві

Напад на одну з країн НАТО - це напад на весь альянс

"Наступного року я вітаю на саміті НАТО в Америці, ми будемо святкувати 75-річницю створення найсильнішого союзу у світі. Кожен член НАТО знає, і росіяни це знають, що наступ проти однієї країни НАТО - це напад на усі країни альянсу, це напад на усі наші території. Протягом останнього року США створили коаліцію для протистояння Росії. Але це боротьба за те, що ми хочемо створити - побудувати мир. Це наша відповідальність", - додав Байден.

Боротьба України може тривати довго і ще буде багато трагедій

"Ми можемо пишатися багато чим, що ми робили протягом минулого року, але ми повинні бути чесними. Захист свободи - це не щось, що ми можемо зробити за день чи за тиждень. Це дуже тривалий процес. І Україна бореться проти цієї навали, це може тривати довго і багато ще буде трагедій. США і наші партнери будуть підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність" - сказав Байден.

На Росію чекають нові санкції

"Потрібно, щоб Росія заплатила ціну за свої злочини. Будуть нові санкції, оголошені разом із нашими партнерами. Усі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарані за скоєні злочини", - зазначив він.

Україна б'ється за кожен метр і вже звільнила половину від захоплених у 2022 році земель

"Від Херсона до Харкова Україна бореться за кожен метр своєї землі. На 50% території, яку захопила Росія рік тому, вже майорить український прапор, а президент Зеленський все ще керує демократичною країною. І наше завдання - зупинити агресію Росії та виступити за мир", - зазначив він.

Звернення до росіян: Захід не прагне знищити Росію та нападати на її народ

"Сьогодні я знову звертаюся до росіян. США та Європейські держави не прагнуть знищити Росію, а Захід не збирається нападати на російський народ. Мільйони росіян хотіли б жити у мирі, вони не є нашими ворогами. Це трагедія, і цей вибір зробив Путін. Він може завершити війну одним словом. Якщо Росія припинить агресію - припиниться війна. Якщо Україна припинить захищатися - це буде кінцем України. Саме тому ми допомагаємо Україні захистити себе", - сказав Байден.

Молдова хоче бути вільною

"Громадяни Молдови виявляють рішучість. У цій країні люди хочуть бути вільними. Вони здобули цю свободу, щоб рухатися у бік демократії та вступ до братства європейських країн. Президент Майя Санду очолює цю боротьбу", - заявив Байден.

Зазначимо, Санда була також присутня на площі перед Королівським замком у Варшаві, де виступав президент США.

Президент України показав свою силу

"Ми бачимо людину, яка боролася за все, яка показує свою силу, - це президент Зеленський. Вся демократія у світі стала сильніша, тому що у моменти невпевненості ми розуміємо, за що ми стоїмо, і хто тебе підтримує. І в цьому є велика різниця. І люди в Польщі знають краще за інших, за що ми стоїмо, тому що більше за інших знають, що таке солідарність", - додав Байден.

Путін думав, що НАТО розпадеться, але вийшло інакше

Байден відзначив, що російський президент не хотів, щоб НАТО було у Фінляндії.

"Але тепер НАТО буде і в Фінляндії, і в Швеції. Путін думав, що НАТО розпадеться, але НАТО стало ще сильнішим. Він думав, що Європа не буде співпрацювати, але тепер нам не потрібна російська нафта. І демократія продовжує триматися і розвиватися", - підкреслив він.

Сила українців змусила Путіна відступити, залишивши спалені танки

"Коли президент Путін віддав наказ, щоб його танки вторглися в Україну, він не був правий. Народ України виявився набагато сильнішим, і весь світ від Атлантики до Тихого океану об'єднався. І замість легкої перемоги, на яку він чекав, він залишив спалені танки і розбиті війська", - сказав Байден.

Путін розпочав велику війну, але Київ стоїть

Байден нагадав, що виступав у Варшаві майже рік тому після того, російський президент Володимир Путін напав на Україну і розпочав війну, найбільшу після Другої світової.

"Незважаючи на стабільність, яка тривала понад 70 років, знову є ризик того, що ця стабільність зруйнується. Десь рік тому всі думали, що Київ швидко впаде. Я щойно був у Києві і можу сказати, що він стоїть і стоїть гордо. Коли росіяни напали на Україну, вони хотіли перевірити увесь світ. Тестували Європу і НАТО, чи працює демократія", - зазначив він.