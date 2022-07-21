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Сигареты меняют на плазму: Гайдай о ситуации на рынках под оккупацией в Луганской области

Фото: на рынках в оккупированной Луганской области обменивают сигареты на плазму (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

На рынках и в магазинах на оккупированной территории Луганской области захватчики в два-три раза завышают цены на товары первой необходимости. В частности, люди могут обменять между собой сигареты на плазменный телевизор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Все зависит от территории. Так, например, в недавно оккупированных Лисичанске и Северодонецке цены на продукты питания на стихийных рынках продавец выбирает по своему усмотрению с мнением "все равно купят лишь бы не умереть",- пишет Гайдай.

По его словам, некоторые применяют бартерный обмен, идя на уступки тем, у кого денег не осталось.

"Так, три блока сигарет можно обменять на почти новенький плазменный телевизор. С одновременным ростом цен местные "законодатели экономики" пытаются искусственно занизить курс гривны к рублю", - отметил Гайдай.

Он сообщил, что при реальном соотношении 2,5 рубля за 1 гривну предлагают 1,5, а при наличии кругленькой суммы можно "договориться" об обмене по номиналу 1,6 и даже 1,7

"По информации, полученной из открытых источников, средние потребительские цены на продукты по июнь 2022 года в территориальных громадах Луганской области, которые находятся во временной оккупации РФ, значительно выше, чем на подконтрольной правительству территории Украины", - подчеркнул Гайдай.

Так, по его словам, значительно подорожали такие продукты питания:

  • картофель на 154,66%,
  • птица (тушки куриные) на 85,92%,
  • сахар кристаллический на 59,39%,
  • хлеб ржано-пшеничный на 59,04%,
  • яйца куриные на 58,89%,
  • свинина на 46,89%,
  • морковь на 40,12%,
  • сметана на 35,51%,
  • макаронные изделия на 32,34%.

"Настоящий беспорядок творится на Старобельщине. Так, бутылку "Coca-Cola" там можно приобрести за 132 рубля (или за 88 гривен, как предлагают продавцы), маленькую упаковку стирального порошка "Tide" - за 546 рублей, 1 кг груш - за 250 рублей, пакет печенья за 80-120 рублей", - пишет Гайдай.

Напомним, как ранее рассказал глава ОВА, в Луганской области, вероятно, не осталось ни одного квадратного метра земли, не пораженного российской артиллерией. Враг продолжает наносить массированные удары, чтобы продвинуться вперед.

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