Сигареты за год подорожали на 30 гривен: как будут меняться цены дальше
Скачок цен на сигареты в Украине в этом году был вызван изменениями в законодательстве. В дальнейшем они будут дорожать медленнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
Цены на алкоголь
По данным Госстата, в ине 2025 года по сравнению с июнем 2024 года:
- цены на водку выросли на 3,6% до 119,6 гривен за бутылку 0,5 литра,
- вина столовые украинских марок подорожали на 8,0% до 120,1 гривен за бутылку 0,7 литра,
- пиво подорожало на 12,5% до 36,0 гривен за бутылку 0,5 литра.
Цены на сигареты
- Сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 33,1% до 106,4 гривен за пачку.
- Сигареты медимум-класса подорожали на 31,3% до 116,5 гривен за пачку.
- Сигареты премиум-класса подорожали на 27,5% до 135,2 гривен за пачку.
Повышение цен на сигареты
Сигареты занимают 3,9% в потребительских расходах украинцев. На алкоголь украинцы тратят 4,0%. Минимальные цены на алкоголь почти не повышались с 2018 года, в связи с чем цены на него почти не растут.
Как отметили в НБУ, закон о повышении акцизов предусматривает резкое увеличение ставок именно в 2025 году. В 2026-2028 годах акциз будет расти умеренно. В связи с этим в 2025 году ожидается более значительный рост цен на сигареты.
По данным КМИС, в феврале-марта 2025 года 31% респондентов заявили, что употребляют табачные или никотиновые изделия (ежедневно - 27%). Употребление табачных или никотиновых изделий заметно более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Так, среди мужчин употребляют такие изделия 41%, среди женщин – 16%.
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