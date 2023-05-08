"Сіетл" і "Нью-Джерсі" організували фестивалі: відео всіх голів вечора НХЛ

Найзапекліше протистояння ночі відбулося в Санрайзі. Гості з Торонто зуміли оформити швидку шайбу зусиллями Лафферті. Та головні події розгорнулися пізніше.

На старті другого періоду вінгер "Флориди" Дюклер класно реалізував вихід 1 в 0 у більшості. Та "Мейпл Ліфс" оперативно вдруге вийшли вперед – Густаффсон у контратаці кинув із лівої зони, а шайба рикошетом від оборонця влетіла в сітку. Проте, за кілька хвилин Верхейге підправив у ворота кидок Гудаса від синьої лінії – 2:2.

Зрештою, справа дійшла до овертайму. Там сильнішими виявилися "Пантерз". Це Райнхарт влетів на "п'ятак" із-за воріт і переграв Волла з близької відстані. Флоридці опинилися за крок від виходу в третій раунд. Серія може закінчитися у ніч проти четверга, якщо "Флорида" знову переможе вдома.

У двох інших поєдинках господарі позбиткувалися над гостями з Північної Кароліни та Техасу. "Нью-Джерсі" відвантажив 8 шайб "Гаррікейнз", а "Кракен" покарали "Даллас" сімома. Упевненішою виявилася перемога "Сіетла", який пропустив лише двічі, а в другому періоді 5 разів розписався у воротах Оттінджера.

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