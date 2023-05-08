"Сіетл" і "Нью-Джерсі" організували фестивалі: відео всіх голів вечора НХЛ

Чергові поєдинки другого раунду плей-офф Кубка Стенлі-2023 ознаменувалися неабиякою результативністю. Домашні перемоги здобули "Нью-Джерсі Девілз", "Флорида Пантерз" і "Сіетл Кракен".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Найзапекліше протистояння ночі відбулося в Санрайзі. Гості з Торонто зуміли оформити швидку шайбу зусиллями Лафферті. Та головні події розгорнулися пізніше.
На старті другого періоду вінгер "Флориди" Дюклер класно реалізував вихід 1 в 0 у більшості. Та "Мейпл Ліфс" оперативно вдруге вийшли вперед – Густаффсон у контратаці кинув із лівої зони, а шайба рикошетом від оборонця влетіла в сітку. Проте, за кілька хвилин Верхейге підправив у ворота кидок Гудаса від синьої лінії – 2:2.
Зрештою, справа дійшла до овертайму. Там сильнішими виявилися "Пантерз". Це Райнхарт влетів на "п'ятак" із-за воріт і переграв Волла з близької відстані. Флоридці опинилися за крок від виходу в третій раунд. Серія може закінчитися у ніч проти четверга, якщо "Флорида" знову переможе вдома.
У двох інших поєдинках господарі позбиткувалися над гостями з Північної Кароліни та Техасу. "Нью-Джерсі" відвантажив 8 шайб "Гаррікейнз", а "Кракен" покарали "Даллас" сімома. Упевненішою виявилася перемога "Сіетла", який пропустив лише двічі, а в другому періоді 5 разів розписався у воротах Оттінджера.
Усі результати вечора в НХЛ:
До слова, напередодні "Едмонтон" розгромив "Вегас" на виїзді та зрівняв рахунок у протистоянні.
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