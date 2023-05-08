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"Сиэтл" и "Нью-Джерси" организовали фестивали: видео всех голов вечера НХЛ

Фото: "Флорида" на расстоянии победы от следующего раунда (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередные поединки второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2023 ознаменовались высокой результативностью. Домашние победы одержали "Нью-Джерси Девилз", "Флорида Пантерз" и "Сиэтл Кракен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Самое ожесточенное противостояние ночи состоялось в Санрайзе. Гости из Торонто сумели оформить быструю шайбу стараниями Лафферти. Но главные события развернулись позже.

На старте второго периода вингер "Флориды" Дюклер классно реализовал выход 1 в 0 в большинстве. Но "Мейпл Лифс" оперативно второй раз вышли вперед – Густаффсон в контратаке бросил из левой зоны, а шайба рикошетом от защитника влетела в сетку. Однако через несколько минут Верхейге подправил в ворота бросок Гудаса от синей линии – 2:2.

В конце концов дело дошло до овертайма. Там сильнее оказались "Пантерз". Это Райнхарт влетел на "пятак" из-за ворот и обыграл Уолла с близкого расстояния. Флоридцы теперь в шаге от выхода в третий раунд. Серия может закончиться в ночь на четверг, если "Флорида" снова победит дома.

В двух других поединках хозяева поиздевались над гостями из Северной Каролины и Техаса. "Нью-Джерси" отгрузил 8 шайб "Харрикейнз", а "Кракен" наказали "Даллас" семью. Более уверенной оказалась победа "Сиэтла", который пропустил всего дважды, а во втором периоде 5 раз расписался в воротах Оттинджера.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Нью-Джерси" – "Каролина" – 8:4 (3:0, 2:2, 3:2); серия – 1:2
  • "Флорида" – "Торонто" – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0); серия – 3:0
  • "Сиэтл" – "Даллас" – 7:2 (0:0, 5:1, 2:1); серия – 2:1

К слову, накануне "Эдмонтон" разгромил "Вегас" на выезде и сравнял счет в противостоянии.

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