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Siemens усомнилась в заявленной "Газпромом" причине остановки "Северного потока"

Фото: Siemens заявила, что утечка масла не может быть причиной остановки "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Siemens Energy, которая поставляет и обслуживает оборудование компрессорной станции "Портовая", заявила, что утечка масла не является технической причиной для прекращения потоков газа по "Северного потоку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом компания заявила, что утечка может быть устранена на месте и "входит в объем регламентных работ по техническому обслуживанию".

В свою очередь Российский "Газпром" заявил в субботу, что компания Siemens Energ готова помочь отремонтировать необходимое оборудование для газопровода "Северный поток-1", но у них нет возможности выполнить ремонт.

"Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде", - говорится в сообщении "Газпрома".

Однако Siemens Energy заявила, что она не участвовала в работах по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток-1" и не получала запросов на обслуживание от российского "Газпрома".

Напомним, "Северный поток" полностью остановили 2 сентября. Причиной этому "Газпром" назвал утечку масла и необходимость ремонта.

Спикер Еврокомиссии Эрик Мамера заявил, что "Газпром" остановил газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.

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SiemensСеверный поток