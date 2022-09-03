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Siemens засумнівалася в заявленій "Газпромом" причини зупинки "Північного потоку"

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Україна, Субота 03 вересня 2022 14:47
Siemens засумнівалася в заявленій "Газпромом" причини зупинки "Північного потоку" Фото: Siemens заявила, що витік масла не може бути причиною зупинки "Північного потоку" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Siemens Energy, яка постачає і обслуговує обладнання компресорної станції "Портова", заявила, що витік масла не є технічною причиною для припинення потоків газу по "Північного потоку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому компанія заявила, що витік може бути усунений на місці і "входить в обсяг регламентних робіт з технічного обслуговування".

У свою чергу російський "Газпром" заявив у суботу, що компанія Siemens Energ готова допомогти відремонтувати необхідне обладнання для газопроводу" Північний потік-1", але у них немає можливості виконати ремонт.

"Компанія Siemens бере участь в ремонтних роботах відповідно до чинного контракту, виявляє несправності, підписує акт про виявлення витоків масла, готова їх усувати. Тільки ремонтувати ніде", - йдеться в повідомленні "Газпрому".

Однак Siemens Energy заявила, що вона не брала участі в роботах з технічного обслуговування газопроводу "Північний потік-1" і не отримувала запитів на обслуговування від російського "Газпрому".

Нагадавши, "Північний потік" повністю зупинили 2 вересня. Причиною цьому "Газпром" назвав витік масла і необхідність ремонту.

Спікер Єврокомісії Ерік Мамера заявив, що "Газпром" зупинив газопровід "Північний потік" під брехливим приводом.

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Siemens Северный поток
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