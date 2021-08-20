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Сідней вводить комендантську годину через спалах "Дельта"-штаму

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Сідней, П'ятниця 20 серпня 2021 12:59
Сідней вводить комендантську годину через спалах "Дельта"-штаму Фото: Сідней вводить комендантську годину через спалах "Дельта"-штаму (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У найбільш густонаселеному місті Австралії з наступного тижня введуть нічну комендантську годину. Таким чином у Сіднеї намагаються стримати розповсюдження нового штаму "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Два мільйони жителів Сіднея будуть перебувати під нічною комендантською годиною, щоб уповільнити варіант "Дельта", який поширюється по всьому штату Новий Південний Уельс", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що комендантська година, що діятиме з 21:00 до 5:00 буде введена з понеділка, 23 вересня.

Зазначено, що той, хто її порушить муситиме сплатити штраф і пройти 14 денну самоізоляцію.

Крім того, прем'єр-міністр штату Гледіс Береджіклян продовжила дію карантинних обмежень.

Зокрема, мова йде про обов'язковий масковий режим і обмеження по часу на перебування людей на вулицях вдень.

Так, оскільки аналогічна комендантська година вже діє в Мельбурні, понад чверть населення Австралії буде дотримуватися жорстких заходів, за вийнятком працівників критичної інфраструктури.

Відомо, що за минулу добу в Новому Південному Уельсі було виявлено 644 нових випадків коронавірусу, вакциновано в штаті близько 28% дорослого населення.

Нагадаємо, в столиці Австралії Канберра оголосили тижневий карантин.

Додамо, що в Сіднеї військових медиків залучили до вакцинації населення.

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Австралия Сидней Карантин Комендантська година Коронавірус "Дельта"
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