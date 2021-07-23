В Сиднее объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки COVID

Так, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян заявила, что в Новом Южном Уэльсе за сутки было зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19.

"Заседание кризисного кабинета правительства Нового Южного Уэльса собралось сегодня утром в 8:00, главный врач штата и его команда сообщили нам, что ситуация, которая существует сейчас, а именно вокруг юго-западного, а теперь и западного Сиднея, считается чрезвычайной ситуацией",- сказала она.

В результате чего премьер-министр отметила, что в штате необходимо срочно создать "стратегию вакцинации населения в юго-западной части Сиднея" чтобы предотвратить вспышку коронавируса в других штатах.

Она отметила, что несмотря на ведение более жестких карантинных ограничений, остановить распространение штамма "Дельта" так и не удалось.