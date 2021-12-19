Сидел на путях: в Одесской области парень попал под поезд

В Одесской области 17-летний парень попал под поезд. В результате инцидента он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Сообщается, что сегодня рано утром на перегоне возле станции Чубовка местного юношу сбил электропоезд.

"По словам машиниста, увидев, что на путях сидит человек, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.