Сидел на путях: в Одесской области парень попал под поезд
В Одесской области 17-летний парень попал под поезд. В результате инцидента он погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
Сообщается, что сегодня рано утром на перегоне возле станции Чубовка местного юношу сбил электропоезд.
"По словам машиниста, увидев, что на путях сидит человек, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области поезд смял легковой автомобиль, который стоял на переезде. В результате ДТП два человека погибли.
До этого в поселке Подворки Харьковской области поезд насмерть сбил 15-летнего подростка.