ru ua
Вс, 19 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сидел на путях: в Одесской области парень попал под поезд

Новина українською →
Одесская область, Воскресенье 19 декабря 2021 11:29
Сидел на путях: в Одесской области парень попал под поезд Фото: парень попал под поезд в Одесской области (od.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

В Одесской области 17-летний парень попал под поезд. В результате инцидента он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что сегодня рано утром на перегоне возле станции Чубовка местного юношу сбил электропоезд.

"По словам машиниста, увидев, что на путях сидит человек, он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На место аварии вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть потерпевшего", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области поезд смял легковой автомобиль, который стоял на переезде. В результате ДТП два человека погибли.

До этого в поселке Подворки Харьковской области поезд насмерть сбил 15-летнего подростка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
Повышение налогов и тарифов, зарплаты врачам и стипендии: какие изменения ждут украинцев в новом году
DAILY
Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Боснийский кризис. Начнется ли новая война на Балканах