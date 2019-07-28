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В Хорватии вспыхнул крупный лесной пожар, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 13:21
В Хорватии вспыхнул крупный лесной пожар, есть пострадавшие
Фото: пожар в Хорватии (HRT)

Крупнейший в этом году пожар вспыхнул вчера, 27 июля

В Хорватии на побережье Адриатического моря в субботу, 27 июля, вспыхнула крупнейшая в этом году лесной пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HRT.

Как сообщается, возгорание произошло вблизи хорватского города Шибеник вчера около 13:30. В течение всех суток 200 пожарных пытались потушить огонь, который усиливался из-за сильного ветра.

Отмечается, что пожар подобрался вплотную к жилым домам. К тушению были привлечены военнослужащие и полиция. Также потушить масштабный пожар помогали вертолеты Canadair CL-415. К утру пламя удалось локализовать.

В результате пожара пострадали четверо пожарных. Также из района чрезвычайного проишестия были эвакуированы около полусотни местных жителей и туристов. Полиция открыла уголовное производство из-за возможного человеческого фактора.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в центральной части Португалии вспыхнули масштабные лесные пожары. Возгорание произошло 20 июля в районе Каштелу-Бранку, в 200 км к северо-востоку от Лиссабона. В результате пожаров пострадали восемь пожарных и 12 гражданских, один из них доставлен в больницу.

Ранее, на греческом острове Эвия объявили массовую эвакуацию из-за лесных возгораний. На острове одновременно возникли два лесных пожара, из-за которых пришлось эвакуировать четыре села.

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