Сибір охопили ураган і пожежі: вогонь переходить на будинки, є постраждалі

Наразі відомо, що сильний вітер посилив пожежі, через що вогонь переходить на будинки. Швидкість поривів вітру сягає 30 м/с. Синоптики прогнозують, що негода триватиме щонайменше завтрашнього дня, неділі.

Так, у Хакасії через пожежу було введено режим надзвичайної ситуації, про що повідомив глава регіону Валентин Коновалов.

"Через сильні пориви вітру на території багатьох муніципалітетів загострилася пожежна обстановка, зареєстровано осередки близько 43 пожеж... Ускладнена пожежна обстановка зараз зберігається в селищах Калініне і Сапогов, Новоенісейці, а також в Очурській сільраді. У низці муніципалітетів порушено електропостачання", - сказав він.

Крім цього, руйнування завдає не тільки вогонь, а й сам вітер. З огляду на останні дані, в регіоні через сильний вітер постраждали 4 людини.

Також ураган пошкодив дахи будинків і соціальних об'єктів в Абакані, Чорногорську та Усть-Абаканському районі, про що теж розповів Канавалов.