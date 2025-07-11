У Сибіги відреагували на чутки про об'єднання Мін’єдності та МЗС

"Мені не відомо про плани об'єднання міністерств. Я, чесно кажучи, не буду коментувати, бо я нічого подібного ні від кого не чув.", - сказав Тихий.

Водночас він підтвердив, що у новій структурі МЗС створюється Департамент світового українства та гуманітарної взаємодії.

"Раніше МЗС теж займалося закордонним українством. Але було управління. Поясню. Рівень управління і департаменту - це різні рівні. І департамент - це найбільший структурний підрозділ МЗС. І те, що МЗС України створює Департамент світового українства та гуманітарної взаємодії свідчить про нашу увагу до взаємодії з нашими громадами за кордоном", - пояснив речник.

За його словами, цього року буде низка ціла нових кроків для того, щоб цю взаємодію посилити.

"Ви бачили, що ухвалений законопроєкт про множинне громадянство. Він якраз для наших громад за кордоном надзвичайно важливий. Це дозволить зберігати зв'язки з Україною для наших людей, які виїхали за кордон", - зазначив Тихий.

Речник додав, що понад 7 мільйонів українців знаходиться за кордоном, а це - це величезний ресурс.

"Це дуже голос в адвокації рішень, які необхідні для України. І по світу ціла низка громад, які дуже активні в просуванні інтересів України. Виходять на акції протесту, пишуть звернення до урядів цих країн, тиснуть, вимагають. Ми це все дуже цінуємо, бачимо, і це все відбувається, в тому числі, в тісній координації з посольствами України. Цей департамент дозволить цю роботу масштабувати", - підкреслив він.