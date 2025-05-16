У Сибіги підтвердили неприпустимі вимоги Росії у Стамбулі: що відомо

"Я знаю, що це дуже цікаво для багатьох репортерів, але я не можу, звісно, по суті відповісти, тому що це буде некоректно з дипломатичної точки зору. Я можу сказати, що дійсно була низка вимог з російської сторони, які були неприпустимими для української делегації", - пояснив Тихий.

За його словами, Україна трималася своєї позиції, вела свою лінію і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для України.

"Те, що реально досягти. І якщо нам вдалося домовитися принаймні щодо однієї позиції, обміну тисячу на тисячу, то це вже дуже важливо, тому що це зробить щасливими щонайменше тисячу українських родин", - зауважив він.

Тихий наголосив, що це досягнення української делегації.

"Я думаю, ми маємо подякувати за це тих людей, які щойно виступили перед вами, тому що це дійсно важливий результат для України", - підсумував він.