Сибіга звернувся до партнерів та МКС після страти українських бійців у Курській області

Розстріл військових у Курській області

У неділю, 13 жовтня, аналітики сервісу DeepState з посиланням на першу окрему танкову бригаду повідомили, що у Курській області російські армійці розстріляли дев'ятьох українських військових. Це сталося, ймовірно, 10 жовтня біля села Зелений Шлях.

За словами аналітиків, бійці йшли на позиції, вважаючи, що перебувають у відносному тилу, але були змушені вступити у бій з ворогом. Захисники мали обмежений боєкомплект, тому були змушені здатися у полон.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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