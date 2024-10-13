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Сибіга звернувся до партнерів та МКС після страти українських бійців у Курській області

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти росіянами українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

"Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що страти українських полонених стають дедалі частішими. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.

Глава МЗС закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів - видати ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російських злочинців, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб.

 

Розстріл військових у Курській області

У неділю, 13 жовтня, аналітики сервісу DeepState з посиланням на першу окрему танкову бригаду повідомили, що у Курській області російські армійці розстріляли дев'ятьох українських військових. Це сталося, ймовірно, 10 жовтня біля села Зелений Шлях.

За словами аналітиків, бійці йшли на позиції, вважаючи, що перебувають у відносному тилу, але були змушені вступити у бій з ворогом. Захисники мали обмежений боєкомплект, тому були змушені здатися у полон.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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МЗС УкраїниРосійська ФедераціяКурська областьАндрій СибігаВійна в Україні