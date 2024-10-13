Сибига обратился к партнерам и МУС после казни украинских бойцов в Курской области

Расстрел военных в Курской области

В воскресенье, 13 октября, аналитики сервиса DeepState со ссылкой на первую отдельную танковую бригаду сообщили, что в Курской области российские армейцы расстреляли девять украинских военных. Это произошло, вероятно, 10 октября возле села Зеленый Шлях.

По словам аналитиков, бойцы шли на позиции, считая, что находятся в относительном тылу, но были вынуждены вступить в бой с врагом. У защитников был ограниченный боекомплект, поэтому они были вынуждены сдаться в плен.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

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