Сибіга звернувся до кандидата Трампа на держсекретаря США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до кандидата на посаду держсекретаря США Марка Рубіо. Він очікує, що Вашингтон просуватиме принцип "мир через силу" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Twitter .

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, поглиблення взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною та США та просування миру через силу в Україні та в усьому світі", - додав глава МЗС.

Сибіга привітав сенатора Рубіо з номінацією на посаду 72 державного секретаря США.

Трамп висунув кандидата на держсекретаря

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, Дональд Трамп офіційно висунув кандидатуру Марко Рубіо на посаду нового державного секретаря США.

За даними західних ЗМІ, Рубіо був одним із найрадикальніших кандидатів Трампа на посаду голови Держдепу. Зокрема, він виступає за жорстку політику проти Китаю, Ірану та Куби.

Рубіо зазначав, що Україні необхідно шукати можливість для мирного врегулювання війни з Росією, а не продовжувати спроби повернути всі свої території.

Також він голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів.

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