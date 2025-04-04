Сибіга зустрівся з Сійярто і домовився про подальші контакти

"Я зустрівся з Петером Сійярто, щоб обговорити наш двосторонній порядок денний та підтвердити зацікавленість України у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, він обговорив з Сійярто шляхи вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах. При цьому Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною.

Міністри домовилися провести наступний раунд відповідних консультацій між українською та угорською командами наступного тижня.

"Як два сусіди, обидва наші народи заслуговують на надійний мир, безпеку та розвиток", - додав глава МЗС України.

Варто зазначити, що перед зустріччю глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що мав зустрітися з Сибігою минулого тижня. Але, за його словами, зустріч була скасована з боку України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив намір провести зустріч. Перед цим Сибіга спілкувався з Сійярто 18 березня на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.