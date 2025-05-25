Сибіга зустрівся з президентом Азербайджану у Баку: обговорили посилення партнерства

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку. Вони домовилися про подальші контакти між сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Також було узгоджено подальші кроки розвитку стратегічного партнерства, зокрема участь Азербайджану у Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня.

"Я особисто подякував Президенту Алієву за підтримку Азербайджаном територіальної цілісності та суверенітету України, а також за гуманітарну та енергетичну допомогу взимку", - сказав Сибіга.

Нагадаємо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше заявляв, що не бачить перспектив мирного врегулювання війни між Росією та Україною в найближчому майбутньому.

Під час виступу на міжнародному форумі "До нового світопорядку" він зазначив, що війни у реальному світі завершуються лише після капітуляції однієї зі сторін, а перемир’я, як правило, використовуються для перегрупування сил.

Алієв підкреслив, що Росія вже оголосила тимчасово окуповані території частиною своєї держави й не збирається змінювати свою позицію. Водночас Україна та міжнародна спільнота визнають ці регіони українськими та не готові йти на поступки.

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