Сибига встретился с президентом Азербайджана в Баку: обсудили усиление партнерства

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Они договорились о дальнейших контактах между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Также были согласованы дальнейшие шаги развития стратегического партнерства, в частности участие Азербайджана в Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля.

"Я лично поблагодарил Президента Алиева за поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную и энергетическую помощь зимой", - сказал Сибига.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что не видит перспектив мирного урегулирования войны между Россией и Украиной в ближайшем будущем.

Во время выступления на международном форуме "К новому миропорядку" он отметил, что войны в реальном мире завершаются только после капитуляции одной из сторон, а перемирия, как правило, используются для перегруппировки сил.

Алиев подчеркнул, что Россия уже объявила временно оккупированные территории частью своего государства и не собирается менять свою позицию. В то же время Украина и международное сообщество признают эти регионы украинскими и не готовы идти на уступки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.