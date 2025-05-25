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Сибига встретился с президентом Азербайджана в Баку: обсудили усиление партнерства

Воскресенье 25 мая 2025 10:42
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Сибига встретился с президентом Азербайджана в Баку: обсудили усиление партнерства Фото: Андрей Сибига и Ильхам Алиев (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Они договорились о дальнейших контактах между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Стороны обсудили двусторонние отношения, поддержку территориальной целостности Украины и пути противодействия российской агрессии.

Сибига поблагодарил Азербайджан за гуманитарную и энергетическую помощь, которую страна предоставила Украине зимой.

"Я лично поблагодарил Президента Алиева за поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную и энергетическую помощь зимой", - сказал Сибига.

Также были согласованы дальнейшие шаги развития стратегического партнерства, в частности участие Азербайджана в Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что не видит перспектив мирного урегулирования войны между Россией и Украиной в ближайшем будущем.

Во время выступления на международном форуме "К новому миропорядку" он отметил, что войны в реальном мире завершаются только после капитуляции одной из сторон, а перемирия, как правило, используются для перегруппировки сил.

Алиев подчеркнул, что Россия уже объявила временно оккупированные территории частью своего государства и не собирается менять свою позицию. В то же время Украина и международное сообщество признают эти регионы украинскими и не готовы идти на уступки.

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