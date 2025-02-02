Сибіга: заяви Путіна на тему легітимності Зеленського - абсурдні

Російський диктатор Володимир Путін декілька днів тому заявив, що президент України Володимир Зеленський є нелегітимним головою держави. Проте ці заяви є абсурдними, оскільки в Україні влада змінювалася, а в Росії ні.
Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram українського МЗС.
"Заяви Путіна на тему легітимності президента України є абсурдними. За чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти; Президент Трамп повернувся вже на другий термін після вражаючої перемоги на виборах. Так виглядають демократія та легітимність", - наголосив Сибіга.
Водночас Путін за цей час узурпував владу в Росії, розтоптав російську конституцію, убив чи ув'язнив усіх опонентів, знищив вільні ЗМІ, організував голосування за себе, а також залишається при владі довше, ніж Сталін.
"Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність. Облиште нас у покої", - заявив міністр.
Він додав, що заяви Путіна є брехнею, яка створена для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії. Під сумнів може ставитися лише легітимність російського диктатора.
"Лише дурні можуть довіряти їм (заявам Путіна - Ред). Якщо чиясь легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в Москві, який перетворює на гарматне м’ясо двадцятилітніх чоловіків, які були народжені, коли він уже був при владі", - резюмував Сибіга.
Нагадаємо, днями в інтерв'ю «Россия-1» Путін сказав, що «Москва вважає Володимира Зеленського нелегітимним лідером». Водночас, за словами диктатора, РФ нібито готова вести переговори з «ким завгодно», якщо в України є таке бажання.
"Так, вести переговори можна з ким завгодно, тільки через свою нелегітимність він (Зеленський - ред) не має права нічого підписувати. Якщо він хоче брати участь у переговорах, я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести, будь ласка», - заявив диктатор Кремля.
Виправдовуючи свою позицію, Путін згадав, що термін повноважень українського президента - п'ять років, і після закінчення цього терміну він нібито не має легітимності, на відміну від Верховної ради - представницького органу влади.
Однак нагадаємо, що у зв'язку з війною, в Україні не можуть проводитися вибори, тому по сьогоднішній день Володимир Зеленський - це чинний легітимний український президент.
Нагадаємо, вчора спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлогг заявив, що Сполучені Штати хочуть, щоб, можливо, Україна до кінця року провела вибори. Особливо в тому разі, якщо Київ зможе домовиться про перемир'я з Росією найближчими днями. Відповідний коментар було надано агентству Reuters.
Радник президента України з комунікацій, Дмитро Литвин, уже відреагував на ці слова, зазначивши, що повного інтерв'ю поки що не було. Однак, якщо мирний план Келлога полягає тільки в припиненні вогню і проведенні виборів - то тоді цей план провальний.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.