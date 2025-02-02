Сибіга: заяви Путіна на тему легітимності Зеленського - абсурдні

"Заяви Путіна на тему легітимності президента України є абсурдними. За чверть століття перебування Путіна в Кремлі в Україні на чесних виборах змінилося три президенти; Президент Трамп повернувся вже на другий термін після вражаючої перемоги на виборах. Так виглядають демократія та легітимність", - наголосив Сибіга.

Водночас Путін за цей час узурпував владу в Росії, розтоптав російську конституцію, убив чи ув'язнив усіх опонентів, знищив вільні ЗМІ, організував голосування за себе, а також залишається при владі довше, ніж Сталін.

"Тепер ця особа читає світові лекції про легітимність. Облиште нас у покої", - заявив міністр.

Він додав, що заяви Путіна є брехнею, яка створена для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії. Під сумнів може ставитися лише легітимність російського диктатора.

"Лише дурні можуть довіряти їм (заявам Путіна - Ред). Якщо чиясь легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в Москві, який перетворює на гарматне м’ясо двадцятилітніх чоловіків, які були народжені, коли він уже був при владі", - резюмував Сибіга.

Що говорив Путін

Нагадаємо, днями в інтерв'ю «Россия-1» Путін сказав, що «Москва вважає Володимира Зеленського нелегітимним лідером». Водночас, за словами диктатора, РФ нібито готова вести переговори з «ким завгодно», якщо в України є таке бажання.

"Так, вести переговори можна з ким завгодно, тільки через свою нелегітимність він (Зеленський - ред) не має права нічого підписувати. Якщо він хоче брати участь у переговорах, я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести, будь ласка», - заявив диктатор Кремля.

Виправдовуючи свою позицію, Путін згадав, що термін повноважень українського президента - п'ять років, і після закінчення цього терміну він нібито не має легітимності, на відміну від Верховної ради - представницького органу влади.

Однак нагадаємо, що у зв'язку з війною, в Україні не можуть проводитися вибори, тому по сьогоднішній день Володимир Зеленський - це чинний легітимний український президент.