У Трампа захотіли виборів в Україні після "перемир'я" з РФ: що відомо

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Україна до кінця 2025 року провела вибори. Якщо найближчими місяцями зможе домовитися з Росією про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кіта Келлогга, спеціального посланця президента США, для Reuters .

За його словами, якщо сторони досягнуть перемир'я, "мають бути проведені" президентські та парламентські вибори.

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, це корисно для демократії. У цьому і полягає принадність міцної демократії: у вас є кілька людей, які можуть брати участь у виборах", - зазначив Келлог.

Раніше він і президент Дональд Трамп казали, що працюють над угодою для України в перші кілька місяців нової адміністрації США. Наразі незрозуміло, у чому саме полягає мирний план, імовірно, він все ще розробляється.

За словами двох джерел Reuters, знайомих із переговорами, Келлогг та інші чиновники Білого дому обговорюють можливість натиснути на Україну, щоб вона погодилася на вибори в рамках перемир'я з РФ.

Крім того, обговорюється, чи варто наполягати на припиненні вогню, перш ніж укласти угоду про постійний мир. На думку співрозмовників, відповідальним за переговори з Москвою може стати переможець президентських виборів.

Джерела в українському уряді повідомили Reuters, що адміністрація Трампа ще не зверталася з офіційним проханням провести президентські вибори до кінця року.

Що про вибори казав Зеленський

Український президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що під час війни не можуть проводитися вибори президента і парламенту. Він також говорив, що тему виборів розганяють у Росії, підтримуючи наратив про нібито нелегітимність президента України.

На його думку, для виборів треба завершити гарячу фазу війни й отримати гарантії безпеки. "Якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, після цього можна думати, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то в принципі далі парламент підтримає ту чи іншу дату виборів", - додав він.

Докладніше читайте в матеріалі "Чи будуть в Україні вибори у 2025 році: що кажуть у Раді та на Заході".