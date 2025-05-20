Сибіга запропонував ЄС новий підхід до санкцій проти Росії

Сибіга відповів на питання журналіста, на яке погодження між європейськими та американськими санкціями очікує Україна, якщо в той час, як ЄС приймає 17-й пакет обмежувальних заходів, американські представники пропонують нові інвестиції для економічного розвитку Росії.

"Хотів би привернути вашу увагу, що в Конгресі США зареєстровано відповідний Акт, що був ініційований сенатором Ліндсі Гремом. Це надзвичайно сильний пакет санкційного тиску. І одна із пропозицій української сторони саме в тому, щоб у подальших європейських санкційних пакетах було віддзеркалення елементів, що містяться сьогодні у законопроєкті Ліндсі Грема, - а це енергетика, це банківський сектор, та багато іншого. Водночас ми не повинні чекати, але діяти вже зараз. Тому що зараз саме той час, щоб примусити Росію до миру", - наголосив міністр.

Він зазначив, що у питаннях щодо запровадження санкцій проти Росії відчуває підтримку й одностайність європейських партнерів, які поділяють точку зору, що нові санкції проти агресора мають бути прийняти швидко та бути максимально болючими.

Сибіга наголосив, що ці санкції мають бути справжніми й дієвими, у тому числі так звані вторинні санкції проти осіб, що причетні до агресивної війни Росії проти України.