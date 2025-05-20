Сибига предложил ЕС новый подход к санкциям против России

Украина считает очень эффективным санкционный пакет против России, который был предложен американским сенатором Линдси Грэмом, и заинтересована в том, чтобы элементы такого подхода были интегрированы в санкции ЕС.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Сибига ответил на вопрос журналиста, на какое согласование между европейскими и американскими санкциями ожидает Украина, если в то время, как ЕС принимает 17-й пакет ограничительных мер, американские представители предлагают новые инвестиции для экономического развития России.
"Хотел бы привлечь ваше внимание, что в Конгрессе США зарегистрирован соответствующий Акт, который был инициирован сенатором Линдси Грэмом. Это очень сильный пакет санкционного давления. И одно из предложений украинской стороны именно в том, чтобы в дальнейших европейских санкционных пакетах было отражение элементов, содержащихся сегодня в законопроекте Линдси Грэма, - а это энергетика, это банковский сектор, и многое другое. В то же время мы не должны ждать, но действовать уже сейчас. Потому что сейчас именно то время, чтобы принудить Россию к миру", - подчеркнул министр.
Он отметил, что в вопросах введения санкций против России чувствует поддержку и единодушие европейских партнеров, которые разделяют точку зрения, что новые санкции против агрессора должны быть приняты быстро и быть максимально болезненными.
Сибига отметил, что эти санкции должны быть настоящими и действенными, в том числе так называемые вторичные санкции против лиц, причастных к агрессивной войне России против Украины.
Напомним, в начале апреля Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против РФ за отказ от долговременного мира с Украиной.
Среди 50 соавторов законопроекта в Сенате - одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.
Документ предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, которые поддерживают агрессию Кремля против Украины. Ограничения будут применены, если мирные переговоры сорвутся или соглашение будет достигнуто, но нарушено Россией.
В частности, закон может ввести 500% тариф на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.
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