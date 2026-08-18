Сибіга залишиться головою МЗС: Зеленський перевніс його кандидатуру в Раду

Андрій Сибіга залишиться міністром закордонних справ України в уряді Сергія Корецького. Відповідне подання до Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Оновлення Кабміну

Нагадаємо, у липні президент Зеленський раптово оголосив про перезавантаження Кабміну. Таке рішення він пояснив тим, що Україна змінює свою політичну стратегію, а тому потрібні кадрові зміни.

Вже у вівторок, 14 липня, парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Їй, за даними джерел, президент пропонував відправитися послом до США, але вона не дала на це згоди. Її вирішили призначити в.о. голови "Нафтогазу".

Вже 16 липня, нардепи призначили новим прем'єр-міністром Сергія Корецького - колишнього очільника "Нафтогазу". До складу його Кабміну не потрапив Михайло Федоров. Протести за його повернення на посаду міністра оборони досі тривають. Натомість Ігор Клименко, якому пророкували посаду глави Міноборони, з МВС перейшов до РНБО.

Яким є склад нового Кабміну: