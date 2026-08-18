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Сибіга залишиться головою МЗС: Зеленський перевніс його кандидатуру в Раду

16:11 18.08.2026 Вт
2 хв
Тепер кандидатуру Сибіги мають винести на розгляд парламенту
aimg Дмитро Левицький
Сибіга залишиться головою МЗС: Зеленський перевніс його кандидатуру в Раду Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Андрій Сибіга залишиться міністром закордонних справ України в уряді Сергія Корецького. Відповідне подання до Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Оновлення Кабміну

Нагадаємо, у липні президент Зеленський раптово оголосив про перезавантаження Кабміну. Таке рішення він пояснив тим, що Україна змінює свою політичну стратегію, а тому потрібні кадрові зміни.

Вже у вівторок, 14 липня, парламент відправив у відставку прем'єрку Юлію Свириденко. Їй, за даними джерел, президент пропонував відправитися послом до США, але вона не дала на це згоди. Її вирішили призначити в.о. голови "Нафтогазу".

Вже 16 липня, нардепи призначили новим прем'єр-міністром Сергія Корецького - колишнього очільника "Нафтогазу". До складу його Кабміну не потрапив Михайло Федоров. Протести за його повернення на посаду міністра оборони досі тривають. Натомість Ігор Клименко, якому пророкували посаду глави Міноборони, з МВС перейшов до РНБО.

Яким є склад нового Кабміну:

  • Перший віце-прем'єр, Міненерго - Денис Шмигаль,
  • Віце-прем'єр по євроінтеграції - Всеволод Ченцов,
  • Віце-прем'єр, Мінкульт - Тетяна Бережна,
  • Міноборони - Євгеній Хмара,
  • МВС - Іван Вигівський,
  • Міністр фінансів - Сергій Марченко,
  • МОЗ - Віктор Ляшко,
  • Мінспорту - Матвій Бідний,
  • МЗС - Андрій Сибіга,
  • Мінсоцполітики - Денис Улютін,
  • Мінветеранів та ВПО - Віталій Кім,
  • МОН - Андрій Бутенко,
  • Міністр економіки та екології - Олександр Кравченко,
  • Міністр аграрної політики - Тарас Висоцький,
  • Мінрегіон - Віталій Безгін,
  • Мінінфраструктури - Микола Калашник (Київська ОВА),
  • Мін'юст - Денис Маслов,
  • Мінцифри - Оксана Ферчук.

Чому Зеленський вирішив зняти Федорова з посади міністра оборони - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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