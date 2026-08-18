Сибига останется главой МИД: Зеленский перевнес его кандидатуру в Раду
Андрей Сибига останется министром иностранных дел Украины в правительстве Сергея Корецкого. Соответствующее представление Верховной Раде внес президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
Обновление Кабмина
Напомним, в июле президент Зеленский внезапно объявил о перезагрузке Кабмина. Такое решение он объяснил тем, что Украина меняет свою политическую стратегию, а потому нужны кадровые изменения.
Уже во вторник, 14 июля, парламент отправил в отставку премьер Юлию Свириденко. Ей, по данным источников, президент предлагал отправиться послом в США, но она не согласилась. Ее решили назначить и. о главы "Нафтогаза".
Уже 16 июля, нардепы назначили новым премьер-министром Сергея Корецкого - бывшего главу "Нафтогаза". В состав его Кабмина не попал Михаил Федоров. Протесты за его возвращение на должность министра обороны до сих пор продолжаются. Игорь Клименко, которому прочили должность главы Минобороны, из МВД перешел в СНБО.
Какой состав нового Кабмина:
- Первый вице-премьер, Минэнерго - Денис Шмыгаль,
- Вице-премьер по евроинтеграции - Всеволод Ченцов,
- Вице-премьер, Минкульт - Татьяна Бережная,
- Минобороны - Евгений Хмара,
- МВД - Иван Выговский,
- Министр финансов - Сергей Марченко,
- Минздрав - Виктор Ляшко,
- Минспорта - Матвей Бедный,
- МИД - Андрей Сибига,
- Минсоцполитики - Денис Улютин,
- Минветеранов и ВПЛ - Виталий Ким,
- МОН - Андрей Бутенко,
- Министр экономики и экологии - Александр Кравченко,
- Министр аграрной политики - Тарас Высоцкий,
- Минрегион - Виталий Безгин,
- Мининфраструктуры - Николай Калашник (Киевская ОВА),
- Минюст - Денис Маслов,
- Минцифры - Оксана Ферчук.
Почему Зеленский решил снять Федорова с должности министра обороны - читайте в материале РБК-Украина.