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Сибіга закликав партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу України

Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Глава МЗС Андрій Сибіга звернувся до партнерів із проханням забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні. Він наголосив, що довгострокові зобов'язання дають впевненість у перемозі та захисті спільних цінностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.

"Зараз триває бюджетний процес у низці країн. Ми закликаємо партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні. Довгострокові зобов’язання, як-от закріплені в наших безпекових угодах Kyiv Compact, дають впевненість, що ми переможемо та захистимо спільні цінності та безпеку", - заявив Сибіга.

За його словами, війна - це не лише зброя, а й економіка. Саме тому фінансова допомога Україні є надзвичайно важливою.

"Кожен долар невійськової підтримки вивільняє один наш власний долар для посилення оборони. Якою б не була ціна підтримки України, ціна успіху Росії буде набагато вищою", - підкреслив міністр.

Варто зауважити, що раніше Сибіга закликав партнерів закуповувати для України зброю українського виробництва. Він також зауважив, що робота в цьому напрямку вже ведеться.

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Андрій СибігаВійна в Україні