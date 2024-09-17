Сибіга закликав партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу України

"Зараз триває бюджетний процес у низці країн. Ми закликаємо партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні. Довгострокові зобов’язання, як-от закріплені в наших безпекових угодах Kyiv Compact, дають впевненість, що ми переможемо та захистимо спільні цінності та безпеку", - заявив Сибіга.

За його словами, війна - це не лише зброя, а й економіка. Саме тому фінансова допомога Україні є надзвичайно важливою.

"Кожен долар невійськової підтримки вивільняє один наш власний долар для посилення оборони. Якою б не була ціна підтримки України, ціна успіху Росії буде набагато вищою", - підкреслив міністр.