Київ запропонував партнерам закуповувати для України її ж зброю, - Сибіга

Київ запропонував партнерам закуповувати для України зброю українського виробництва. Робота в цьому напрямку вже ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги на пресконференції.

"Ми також обговорили можливість закупівлі Литвою української зброї для потреб збройних сил України Робота в цьому напрямку вже ведеться і буде продовжуватися", - пояснив міністр.

Він також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення українське оборонне виробництво зросло в 6 разів.

"Ми звертаємося з проханням до наших партнерів, напряму закуповувати зброю в українських виробників. Це також і про економію коштів для наших союзників. Це також про економію часу. А часом наша зброя, вона переважає, якщо порівнювати інші зразки іноземні", - підкреслив Сибіга.

Він наголосив, що саме такий варіант озброєння армії наразі просуватиме Україна.