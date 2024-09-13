Київ запропонував партнерам закуповувати для України її ж зброю, - Сибіга
Київ запропонував партнерам закуповувати для України зброю українського виробництва. Робота в цьому напрямку вже ведеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міністерства закордонних справ України Андрія Сибіги на пресконференції.
"Ми також обговорили можливість закупівлі Литвою української зброї для потреб збройних сил України Робота в цьому напрямку вже ведеться і буде продовжуватися", - пояснив міністр.
Він також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення українське оборонне виробництво зросло в 6 разів.
"Ми звертаємося з проханням до наших партнерів, напряму закуповувати зброю в українських виробників. Це також і про економію коштів для наших союзників. Це також про економію часу. А часом наша зброя, вона переважає, якщо порівнювати інші зразки іноземні", - підкреслив Сибіга.
Він наголосив, що саме такий варіант озброєння армії наразі просуватиме Україна.
Виготовлення зброї в Україні
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна почала активно працювати над виготовленням власної зброї. Серед українських виробів вже є дрони та навіть ракета. Зокрема в День незалежності, Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця".
Це зброя українського виробництва, яка вже показала себе на полі бою.
Президент України Володимир Зеленский наголосив, що нова вітчизняна ракета "Паляниця" - це спосіб України діяти, поки деякі партнери гальмують з рішеннями.
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