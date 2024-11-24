Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО для перехоплення нових ракет РФ

Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО. Нові системи могли б захистити Україну від новітніх ракет РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу.
"Використання Росією балістичної ракети є типовим шантажем", - наголосив Сибіга.
Він пояснив, що російський диктатор Володимир Путін намагається відлякати всіх від підтримки України.
"Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, збільшити підтримку і посилити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети", - пояснив глава МЗС.
Нагадаємо, що 21 листопада російські війська здійснили черговий обстріл Дніпра. Втім, цього разу терористи застосували нову балістичну ракету, аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал" та сім крилатих ракет Х-101.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку атаку. А Європейський союз (ЄС) вкотре рішуче засудив цей напад, зазначивши, що Росія продовжує небезпечну гру з ядерною риторикою.
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