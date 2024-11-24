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Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО для перехоплення нових ракет РФ

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО. Нові системи могли б захистити Україну від новітніх ракет РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу.

"Використання Росією балістичної ракети є типовим шантажем", - наголосив Сибіга.

Він пояснив, що російський диктатор Володимир Путін намагається відлякати всіх від підтримки України.

"Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, збільшити підтримку і посилити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети", - пояснив глава МЗС.

Застосування Росією нового типу ракет

Нагадаємо, що 21 листопада російські війська здійснили черговий обстріл Дніпра. Втім, цього разу терористи застосували нову балістичну ракету, аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал" та сім крилатих ракет Х-101.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку атаку. А Європейський союз (ЄС) вкотре рішуче засудив цей напад, зазначивши, що Росія продовжує небезпечну гру з ядерною риторикою.

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Андрій СибігаВійна Росії проти України