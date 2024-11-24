Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО для перехоплення нових ракет РФ

Застосування Росією нового типу ракет

Нагадаємо, що 21 листопада російські війська здійснили черговий обстріл Дніпра. Втім, цього разу терористи застосували нову балістичну ракету, аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал" та сім крилатих ракет Х-101.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку атаку. А Європейський союз (ЄС) вкотре рішуче засудив цей напад, зазначивши, що Росія продовжує небезпечну гру з ядерною риторикою.

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