Сибига призвал партнеров передать Украине системы ПВО для перехвата новых ракет РФ

Применение Россией нового типа ракет

Напомним, что 21 ноября российские войска совершили очередной обстрел Днепра. Впрочем, на этот раз террористы применили новую баллистическую ракету, аэробалистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такую атаку. Европейский союз (ЕС) в очередной раз решительно осудил это нападение, отметив, что Россия продолжает опасную игру с ядерной риторикой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.