ua en ru
Нд, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО для перехоплення нових ракет РФ

Україна, Неділя 24 листопада 2024 16:41
UA EN RU
Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО для перехоплення нових ракет РФ Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО. Нові системи могли б захистити Україну від новітніх ракет РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу.

"Використання Росією балістичної ракети є типовим шантажем", - наголосив Сибіга.

Він пояснив, що російський диктатор Володимир Путін намагається відлякати всіх від підтримки України.

"Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, збільшити підтримку і посилити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети", - пояснив глава МЗС.

Застосування Росією нового типу ракет

Нагадаємо, що 21 листопада російські війська здійснили черговий обстріл Дніпра. Втім, цього разу терористи застосували нову балістичну ракету, аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал" та сім крилатих ракет Х-101.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку атаку. А Європейський союз (ЄС) вкотре рішуче засудив цей напад, зазначивши, що Росія продовжує небезпечну гру з ядерною риторикою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Сибіга Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, уражено радар С-400
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, уражено радар С-400
DAILY
"Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Голодомор мав зламати хребет нації". Як геноцид став для України травмою поколінь