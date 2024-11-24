Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО для перехоплення нових ракет РФ

Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО. Нові системи могли б захистити Україну від новітніх ракет РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу .

"Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, збільшити підтримку і посилити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети", - пояснив глава МЗС.

Він пояснив, що російський диктатор Володимир Путін намагається відлякати всіх від підтримки України.

Застосування Росією нового типу ракет

Нагадаємо, що 21 листопада російські війська здійснили черговий обстріл Дніпра. Втім, цього разу терористи застосували нову балістичну ракету, аеробалістичну Х-47М2 "Кинджал" та сім крилатих ракет Х-101.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку атаку. А Європейський союз (ЄС) вкотре рішуче засудив цей напад, зазначивши, що Росія продовжує небезпечну гру з ядерною риторикою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.