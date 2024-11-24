Сибига призвал партнеров передать Украине системы ПВО для перехвата новых ракет РФ

Сибига призвал партнеров передать Украине системы ПВО. Новые системы могли бы обезопасить Украину от новейших ракет РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу .

"Партнеры Украины должны сделать все наоборот: отбросить шантаж, увеличить поддержку и усилить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать подобные ракеты", - пояснил глава МИД.

Он объяснил, что российский диктатор Владимир Путин пытается отпугнуть всех от поддержки Украины.

Применение Россией нового типа ракет

Напомним, что 21 ноября российские войска совершили очередной обстрел Днепра. Впрочем, на этот раз террористы применили новую баллистическую ракету, аэробалистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такую атаку. Европейский союз (ЕС) в очередной раз решительно осудил это нападение, отметив, что Россия продолжает опасную игру с ядерной риторикой.

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