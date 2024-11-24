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Сибига призвал партнеров передать Украине системы ПВО для перехвата новых ракет РФ

Украина, Воскресенье 24 ноября 2024 16:41
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Сибига призвал партнеров передать Украине системы ПВО для перехвата новых ракет РФ Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сибига призвал партнеров передать Украине системы ПВО. Новые системы могли бы обезопасить Украину от новейших ракет РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу.

"Использование Россией баллистической ракеты является типичным шантажом", - подчеркнул Сибига.

Он объяснил, что российский диктатор Владимир Путин пытается отпугнуть всех от поддержки Украины.

"Партнеры Украины должны сделать все наоборот: отбросить шантаж, увеличить поддержку и усилить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать подобные ракеты", - пояснил глава МИД.

Применение Россией нового типа ракет

Напомним, что 21 ноября российские войска совершили очередной обстрел Днепра. Впрочем, на этот раз террористы применили новую баллистическую ракету, аэробалистическую Х-47М2 "Кинжал" и семь крылатых ракет Х-101.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такую атаку. Европейский союз (ЕС) в очередной раз решительно осудил это нападение, отметив, что Россия продолжает опасную игру с ядерной риторикой.

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