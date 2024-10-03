Сибіга заінтригував "історичними рішеннями" після розмови з Блінкеном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорювали кроки, що призведуть до історичних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Twitter .

Український міністр підкреслив, що в ході переговорів він з державним секретарем проаналізував візит президента України Володимира Зеленського до США та "скоординував подальші кроки, які призведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу".

За словами Сибіги, переговори з Блінкеном були продуктивними та пройшли в рамках регулярного діалогу.

Що передувало

Нагадаємо, зараз одним із головних питань у контексті допомоги Україні від США є дозвіл на удари вглиб Росії переданою зброєю.

Українські чиновники неодноразово закликали США дозволити такі атаки, оскільки так ЗСУ зможуть обстрілювати аеродроми та інші важливі цілі на території РФ.

Очікувалося, що США оголосять про зняття обмежень для українських військових на удари по військових цілях в Росії за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського, але цього не сталося.

Нещодавно нардеп, заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони ВРУ Єгор Чернєв спрогнозував, що США ухвалять таке рішення лише після президентських виборів, які відбудуться у листопаді.

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