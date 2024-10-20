Сибіга їде до Туреччини, щоб обговорити план перемоги України

Під час візиту до Анкари Сибіга зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

Головні теми переговорів охоплюватимуть розширення співпраці у політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах. Також обговорюватимуться питання свободи мореплавства та безпеки в Чорному морі.

Особливу увагу буде приділено плану перемоги, запропонованому президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та формулі миру, яка є ключем до встановлення тривалого миру в регіоні.

У Стамбулі Андрій Сибіга візьме участь в оборонно-промисловій виставці SAHA EXPO 2024, де проведе зустрічі з турецькими оборонними компаніями. Також міністр зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами Туреччини та відвідає Стамбульський університет, де обговорить з викладачами і студентами кафедри української мови шляхи розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині.