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Сибіга їде до Туреччини, щоб обговорити план перемоги України

Неділя 20 жовтня 2024 13:49
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Сибіга їде до Туреччини, щоб обговорити план перемоги України Фото: голова МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить офіційний візит до Туреччини. Там він проведе важливі переговори на високому рівні щодо українсько-турецької співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Під час візиту до Анкари Сибіга зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом.

Головні теми переговорів охоплюватимуть розширення співпраці у політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах. Також обговорюватимуться питання свободи мореплавства та безпеки в Чорному морі.

Особливу увагу буде приділено плану перемоги, запропонованому президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та формулі миру, яка є ключем до встановлення тривалого миру в регіоні.

У Стамбулі Андрій Сибіга візьме участь в оборонно-промисловій виставці SAHA EXPO 2024, де проведе зустрічі з турецькими оборонними компаніями. Також міністр зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами Туреччини та відвідає Стамбульський університет, де обговорить з викладачами і студентами кафедри української мови шляхи розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині.

План перемоги України

17 жовтня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя представив план перемоги України. За його словами, більшість лідерів Європейського Союзу висловили підтримку цьому плану.

Напередодні свого візиту до Європи Зеленський презентував цей план у Верховній Раді. Він складається з п'яти основних пунктів і трьох таємних додатків. Одним із важливих елементів плану є пропозиція швидкого запрошення України до НАТО.

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Андрій Сибіга МЗС України Туреччина План перемоги Зеленського
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