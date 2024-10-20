Сибига едет в Турцию, чтобы обсудить план победы Украины
С 20 по 22 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит официальный визит в Турцию. Там он проведет важные переговоры на высоком уровне по украинско-турецкому сотрудничеству.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Во время визита в Анкару Сибига встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.
Главные темы переговоров будут охватывать расширение сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах. Также будут обсуждаться вопросы свободы мореплавания и безопасности в Черном море.
Особое внимание будет уделено плану победы, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и формуле мира, которая является ключом к установлению длительного мира в регионе.
В Стамбуле Андрей Сибига примет участие в оборонно-промышленной выставке SAHA EXPO 2024, где проведет встречи с турецкими оборонными компаниями. Также министр встретится с украинской и крымскотатарской общинами Турции и посетит Стамбульский университет, где обсудит с преподавателями и студентами кафедры украинского языка пути расширения академического сотрудничества и поддержки изучения украинского языка в Турции.
План победы Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель представил план победы Украины. По его словам, большинство лидеров Европейского Союза выразили поддержку этому плану.
В преддверии своего визита в Европу Зеленский презентовал этот план в Верховной Раде. Он состоит из пяти основных пунктов и трех тайных приложений. Одним из важнейших элементов плана является предложение быстрого приглашения Украины в НАТО.
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