Сибіга візьме участь в засіданні ОБСЄ в Мальті, де буде Лавров

Як повідомили у МЗС, Сибіга виступить на пленарній сесії міністерського засідання ОБСЄ та проведе низку двосторонніх переговорів із колегами з країн-партнерів України.

"Ключовими темами виступу та переговорів стануть російська агресія проти України, її наслідки для безпеки на просторі ОБСЄ та за його межами, необхідність досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру на основі формули миру та поваги до Статуту ООН", - зазначили у відомстві.

Водночас, за інформацією ЗМІ, на засідання також запросили міністра закордонних справ Росії. Очікується, що це буде перший візит Лаврова до країни ЄС після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Зазначається, що глава російського МЗС залишається під санкціями блоку, але заборона на в’їзд може бути тимчасово скасована для участі в міжнародних зустрічах на території ЄС.